-0.2 C
Рязань
Понедельник, 21 февраля, 2022

В Тверской области пропала ушедшая ночью из дома 16-летняя школьница

spot_img
На главнуюНовости мира

В Тверской области пропала ушедшая ночью из дома 16-летняя школьница

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

В Тверской области разыскивают 16-летнюю жительницу деревни Савцино Кишинского района Валерию Дмитриевну Бурову, сообщает следственный комитет по региону.

- Реклама -

В ночь на 21 февраля девушка покинула дом. До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия. Опрошены родственники, устанавливается круг её общениея.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. 

«Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону:​ 8-930-179-00-69», — говорится в сообщении следкома.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВрач назвал смертельную опасность препаратов от головной боли
Комментарии для сайта Cackle
spot_img