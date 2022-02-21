В Тверской области пропала ушедшая ночью из дома 16-летняя школьница

В Тверской области разыскивают 16-летнюю жительницу деревни Савцино Кишинского района Валерию Дмитриевну Бурову, сообщает следственный комитет по региону.

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В ночь на 21 февраля девушка покинула дом. До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия. Опрошены родственники, устанавливается круг её общениея.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.