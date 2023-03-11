Суббота, 11 марта, 2023
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В Тверской области похоронили погибшего в Артёмовске бойца ЧВК «Вагнер»

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Фото: vk.com/olenino_nash_dom

В Тверской области простились с погибшим во время боёв за Артёмовск (Бахмут) бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Смирновым. Похороны с соблюдением воинских почестей прошли 10 марта в селе Молодой Туд, сообщает группа «Оленино — наш дом».

Максиму Смирнову было 40 лет. Он получил смертельное ранение 18 февраля 2023 года.

Смирнов — уроженец Волоколамского района Московской области. Родился в многодетной семье.

В Молодом Туде живут мать и сестра, жила бабушка бойца, рядом с которой его похоронили.

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