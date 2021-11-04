В Тверской области подростки подожгли дом, где погибло 3 человека

В городе Конаково Тверской области на пожаре погибло 3 человека. По факту убийства возбуждено уголовное дело по п.п. «а,д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом), сообщает СК по региону.

По данным следователей, возгорание произошло 1 ноября в заброшенном доме по улице Жилкооп. В ходе тушения пожара на втором этаже были обнаружены тела троих мужчин. Их личности устанавливаются.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания находился в подъезде на полу под лестницей первого этажа.

По данным местных СМИ, к поджогу причастны двое подростков, которые закинули подожжённый аэрозольный баллончик в дом. Сообщается, что школьники подтвердили случайный поджог здания.