В Тверской области мужчина металлической трубой избил женщину на сапе

В ночь с 27 на 28 июля в деревне Шепелькино Вышневолоцкого городского округа Тверской области произошла драка. Мужчина избил женщину металлической трубой, пишет «МК Тверь».

Потерпевшая, её супруг и брат отправились в плавание на сапбордах по озеру. Примерно через час после начала путешествия их прибило к берегу.

Женщина рассказывает, что они услышали крики и мат, но не сразу поняли, чего от них хотят. Оказалось, что их разговоры вызвали собачий лай. Человек с берега начал кричать, чтобы они убирались отсюда, и повторял, что здесь живёт.

По мнению женщины, претензии у неизвестного возникли из-за разволновавшихся собак. Отдыхающие извинились за произошедшую ситуацию и собирались отплывать, когда ситуация обрела опасный оборот. Мужчина прыгнул в воду, а брат потерпевшей встал между ним и родственницей. Но это не помогло.

В какой-то момент мужчина достал железную трубу. В следующий раз женщина открыла глаза, когда её вытаскивали из воды. Она почувствовала, как что-то течёт по лицу, потрогала лоб и нащупала рассечение с костью. Затем пострадавшая потеряла сознание во второй раз. Её вытащили на берег. Мужчина убежал и закрылся дома.

С полученной травмой женщину доставили в больницу. УМВД РФ по Тверской области сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.