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Вторник, 8 февраля, 2022

В Тверской области грузовой поезд ночью сбил 14-летнего подростка

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В Тверской области грузовой поезд ночью сбил 14-летнего подростка

Александр Ильин
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В Тверской области ночью 8 февраля на 532-м километре перегона станций «Редкино-Завидово» грузовой поезд сбил 14-летнего подростка, пишут «Тверские ведомости».

Предварительно, школьник оказался на путях перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал, применял экстренное торможение, но удара избежать не удалось.

Молодого человека с множественными травмами доставили в больницу, сейчас угрозы для его жизни нет.

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По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку. Выясняются все обстоятельства проишествия.

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