В Твери стартовали съёмки второго сезона сериала «Овчарка» с Еленой Подкаминской

В Твери начались съёмки второго сезона многосерийного детектива «Овчарка» (16+) режиссёра Дмитрия Черкасова. Главные роли вновь исполняют Елена Подкаминская, Иван Мулин, Антон Батырев. К актёрскому составу присоединились Александра Никифорова, Дмитрий Фрид, Анастасия Акатова, Артём Волобуев, Евгения Лоза и другие.

Сюжет переносит зрителя на два года вперёд после событий первого сезона. Майор полиции Анастасия Нестерова (Подкаминская) и бизнесмен Павел Федотов (Батырев) живут вместе и счастливы. Но внезапное появление младшего брата Федотова Андрея (Валерий Лаппо) и его бывшей возлюбленной Марины (Никифорова) вносит хаос в размеренную жизнь пары.

Тем временем на пульт охраны РЖД поступает сигнал о нападении в тупике — грабители похищают товар, оказывая сопротивление охране. Нестерова и капитан Воробьёв (Иван Мулин) подозревают сговор между железнодорожниками и преступниками. Расследование уводит их всё глубже в криминальные схемы.

Режиссёр Дмитрий Черкасов отметил, что второй сезон — это «новый вызов», где нужно не просто продолжить историю, а усилить её: «У нас есть новая интрига, интересный детектив и глубокие психологические линии. Елена Подкаминская создала живой, очень убедительный образ Насти Нестеровой. Мы искали в героине человека, который, несмотря на личные сложности, делает своё дело — и это особенно важно в наше время».

Съёмки проходят в Твери и Москве, премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим» и телеканале «Россия».