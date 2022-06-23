В Твери пешеход бросился под колеса легковушки у вокзала и попал на видео

Вечером во вторник, 21 июня, на улице Коминтерна произошла серьезная авария в районе железнодорожного вокзала в Твери.

В группе «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с места событий.

Как стало известно, 47-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход буквально бросился под колеса. В итоге на него совершила наезд иномарка Skoda Fabia, которой управляла 29-летняя девушка.

Медики диагностировали у него перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.