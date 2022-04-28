В Твери мальчик заставлял первоклассниц раздеваться догола на камеру

В школе №43 в Твери 14-летний подросток заставлял двух первоклассниц раздеваться догола, сообщает ГТРК «Тверь».

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По предварительной информации, злоумышленник фиксировал происходящее на камеру.

Директор учебного заведения заверил, что его действия изучают следователи. Мальчика поставили на учет.

Обеспокоенные родители учащихся требуют исключить семиклассника из школы. Сейчас же его лишь ограничили в перемещении по зданию. В частности, подростку нельзя подниматься на четвертый этаж, где занимаются младшие классы.