Пара российских туристов была задержана в Стамбуле за поцелуй во дворе мечети Чамлыджа. Теперь им грозит тюремное заключение, несмотря на то, что они заявили о своём незнании местных обычаев, пишет телеграм-канал Readovka.

Россияне, приехавшие в Стамбул, решили осмотреть одну из главных достопримечательностей города — мечеть Чамлыджа. Находясь во внутреннем дворе, они обнялись и поцеловались, что возмутило местных жителей. Туристов сняли на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям.

После этого инцидента местная прокуратура начала расследование, и пару задержали. Несмотря на объяснения, что у них не было злого умысла, извинений оказалось недостаточно. Туристам предъявили обвинение в унижении религиозных ценностей.

Теперь им грозит от 6 месяцев до одного года тюрьмы. Суд ещё не вынес решение.