В Туме полицейские спасли 73-летнюю женщину с инсультом

В клепиковском посёлке Тума полицейские оказали помощь пенсионерке, у которой случился инсульт. Историю спасения обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

В отдел МВД по Клепиковскому району обратилась местная жительница и сообщила, что не может дозвониться до 73-летней родственницы. Пенсионерка проживала одна в частном доме в Туме, в последнее время женщина неважно себя чувствовала. То, что она не выходит на связь, вызвало серьёзное беспокойство.

На указанный адрес выехали старший оперуполномоченный подразделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Сергей Козлов, старший участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Александр Прохоров и оперуполномоченный отделения уголовного розыска лейтенант полиции Владислав Горенкин. Полицейские обнаружили, что входная дверь в дом заперта изнутри, из глубины помещения они услышали стон. Правоохранителям пришлось выставить стекло, открыть дверь. Пока к месту случившегося ехал автомобиль «скорой», полицейские оказали женщине первую помощь. В те минуты женщина находилась в тяжёлом состоянии. Как итог — её экстренно отправили в Рязанскую ОКБ.

По словам врачей, у пенсионерки произошёл инсульт, и малейшее промедление в оказании помощи и госпитализации могло закончиться трагедией.