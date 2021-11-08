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Понедельник, 8 ноября, 2021
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В Тульской области с 8 ноября начали действовать новые коронавирусные ограничения

Александр Ильин

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В понедельник, 8 ноября, в Тульской области вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает портал “Первый Тульский”. 

Согласно распоряжению губернатора Алексея Дюмина, с сегодняшнего дня ТРЦ и магазины непродовольственных товаров возобновили работу, но для их посещениях необходимо предъявить QR-код. 

Кроме того, QR-код нужен для посещения заведений общепита, концертов, бассейнов и фитнес-клубов и при заселении в гостиницы и отели.

Новые ограничения также обязывают жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода, соблюдать самоизоляцию.

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