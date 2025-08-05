В Тульской области автобус Луганск–Москва врезался в опору пункта оплаты: пострадали более 30 человек

5 августа в 06:45 на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Москва. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Тульской области.

По предварительной информации, автобус столкнулся с опорой пункта взимания платы. В салоне находились 48 пассажиров. В результате аварии пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей. Информации о погибших на данный момент не поступало.

Предварительной причиной ДТП называется сильный туман, затруднявший видимость на этом участке дороги.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Фото: t.me/umvd_71