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Суббота, 12 февраля, 2022

В Туле на Северной Мызе подъезд залили кровью после вечеринки

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В Туле на Северной Мызе подъезд залили кровью после вечеринки

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / t.me/tulazest
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Ночью 12 февраля в Туле в одном из домов микрорайона Северная Мыза после вечеринки произошёл кровавый дебош в подъезде. Видео с места происшествия опубликованы в сообществе «Тула Жесть».

Видео: t.me/tulazest

На кадрах видно, что лестничная площадка дома забрызгана кровью, некоторые двери помяты, на других — разбиты стёкла. 

По данным издания «Молодой коммунар», молодой человек — участник вечеринки — по неизвестной пока причине начал неадекватно себя вести. Сначала он кидался вещами в квартире, после выбежал в подъезд, где рассёк голову о перила.

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Около 3:00 на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые успокоили дебошира, оказали первую помощь. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. 

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