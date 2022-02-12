В Туле на Северной Мызе подъезд залили кровью после вечеринки

Ночью 12 февраля в Туле в одном из домов микрорайона Северная Мыза после вечеринки произошёл кровавый дебош в подъезде. Видео с места происшествия опубликованы в сообществе «Тула Жесть».

Видео: t.me/tulazest

На кадрах видно, что лестничная площадка дома забрызгана кровью, некоторые двери помяты, на других — разбиты стёкла.

По данным издания «Молодой коммунар», молодой человек — участник вечеринки — по неизвестной пока причине начал неадекватно себя вести. Сначала он кидался вещами в квартире, после выбежал в подъезд, где рассёк голову о перила.

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Около 3:00 на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые успокоили дебошира, оказали первую помощь. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.