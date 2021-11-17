В Туле мужчина избил полицейского из-за QR-кода

В Туле пьяный мужчина пытался пройти в бар без QR-кода, после чего подрался с сотрудником полиции, который прибыл его утихомирить. Об этом сообщает региональный СК.

По данным правоохранителей, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел пройти в бар, где на входе у него потребовали сертификат о вакцинации. После этих слов мужчина разозлился и начал агрессивно себя вести.

На место выехали сотрудники полиции. Тогда 32-летний посетитель ударил головой в лицо одного из них.

Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]