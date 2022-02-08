0.4 C
Рязань
Вторник, 8 февраля, 2022

В Туле 59-летняя женщина провалилась в яму под крыльцом здания судебных приставов

spot_img
На главнуюНовости мира

В Туле 59-летняя женщина провалилась в яму под крыльцом здания судебных приставов

Александр Ильин
Предыдущая статьяМосквичка обратилась в полицию после процедуры косметолога, сделавшего ей уколы для больных СПИДом

В Туле 8 февраля на улице Максима Горького, д. 8, пострадала 58-летняя местная жительница, провалившись в яму под крыльцом здания, где располагается отдел судебных приставов, сообщают «Тульские новости».

По данным СМИ, женщина поднималась по лестнице, когда под ней обрушились ступеньки. 

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина. 

Реклама

Врачи оценивают её состояние как среднетяжелое.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,934ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img