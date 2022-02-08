В Туле 59-летняя женщина провалилась в яму под крыльцом здания судебных приставов

В Туле 8 февраля на улице Максима Горького, д. 8, пострадала 58-летняя местная жительница, провалившись в яму под крыльцом здания, где располагается отдел судебных приставов, сообщают «Тульские новости».

По данным СМИ, женщина поднималась по лестнице, когда под ней обрушились ступеньки.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина.

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Врачи оценивают её состояние как среднетяжелое.