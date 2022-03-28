В Туле 22-летняя беременная девушка погибла от отравления угарным газом

Ночью 28 марта в Туле 22-летняя беременная девушка погибла в ванной от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Тело девушки нашли в ванной комнате квартиры одного из домов на улице Кауля с признаками отравления угарным газом.

Предварительно, источником концентрации угарного газа стал проточный водонагреватель.

По факту случившегося следственным отделом по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека.