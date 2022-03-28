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Понедельник, 28 марта, 2022

В Туле 22-летняя беременная девушка погибла от отравления угарным газом

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В Туле 22-летняя беременная девушка погибла от отравления угарным газом

Александр Ильин

Ночью 28 марта в Туле 22-летняя беременная девушка погибла в ванной от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону. 

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Тело девушки нашли в ванной комнате квартиры одного из домов на улице Кауля с признаками отравления угарным газом.

Предварительно, источником концентрации угарного газа стал проточный водонагреватель. 

По факту случившегося следственным отделом по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека.

«В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам проведения которых будут установлены причины случившегося и дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов», — говорится в сообщении СК.

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