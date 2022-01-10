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Понедельник, 10 января, 2022
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В трёх детских садах Рязанской области ввели карантин из-за коронавируса

7info

В связи с регистрацией случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается в 6 образовательных учреждениях Рязанской области, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Случаи заболевания CPVID-19 выявлены в трёх детских садах, одном ссузе, двух вузах.

Карантин введён в отдельных группах, учебные заведения не закрываются.

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Школы Рязани на прошлой неделе были на каникулах.

По состоянию на 9.00 в Рязанской области зарегистрировано 62320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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