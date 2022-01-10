В трёх детских садах Рязанской области ввели карантин из-за коронавируса

В связи с регистрацией случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается в 6 образовательных учреждениях Рязанской области, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Случаи заболевания CPVID-19 выявлены в трёх детских садах, одном ссузе, двух вузах.
Карантин введён в отдельных группах, учебные заведения не закрываются.
Школы Рязани на прошлой неделе были на каникулах.
По состоянию на 9.00 в Рязанской области зарегистрировано 62320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.