В трех лагерях Спасского района обнаружили нарушения

Из-за гибели подростка в спортлагере «СОВА» Спасского района в трех организациях круглосуточного пребывания детей прошла прокурорская проверка.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки в лагерях обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. В какие именно учреждения выехала прокуратура, ведомство не уточнило.

Отмечается, что в адрес руководителей оздоровительных организаций внесены представления об устранении нарушений.

Напомним, 12 июля в Рязанской области студент-волонтёр бейсбольной битой убил семиклассника во время игры в лапту.