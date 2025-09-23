Вторник, 23 сентября, 2025
В ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re:premium 

Алексей Самохин
В Рязани, в ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re:premium

В Рязани, в  ТРЦ «Марко Молл» открылся новый магазин техники и аксессуаров re:premium.

re:premium — федеральная сеть магазинов техники и аксессуаров, работающая в 40 регионах России с 2014 года. В ассортименте нового магазина в ТРЦ «Марко Молл» площадью более 65 квадратных метров представлены гаджеты ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Dyson, Sony, Xiaomi и многих других в наличии и под заказ.

Сеть предлагает покупателям оригинальную технику, гарантию до 3 лет на все устройства, рассрочку 0-0-36 без переплат, программу trade-in с выгодными условиями обмена и конкурентные цены. Демократичная стоимость гаджетов – результат многолетней работы с поставщиками и оптимизации всей цепочки поставок.  

«Открытие re:premium — это еще один шаг в развитии нашего проекта. Команда  «Марко Молл» непрерывно работает над увеличением привлекательности торгово-развлекательного центра для посетителей, создавая пространство, где можно не только совершать покупки, но и проводить время с пользой, получая качественный сервис. Современный формат торговли техникой и аксессуарами идеально вписывается в концепцию центра, в которой учтены потребности наших гостей. Расширение ассортимента премиальных товаров даст нашим посетителям больше возможностей для комфортного шопинга», — отметили в пресс-службе ТРЦ «Марко Молл».  

Магазин re:premium работает в ТРЦ «Марко Молл» ежедневно с 10:00 до 22:00.  

