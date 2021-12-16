ТРЦ «М5 Молл» предлагает бесплатно упаковать новогодние подарки

ТРЦ «М5 Молл» предлагает рязанцам бесплатно упаковать новогодние подарки. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

До 31 декабря каждый посетитель ТРЦ, купивший товар в подарок на сумму от 1000 рублей, сможет упаковать свои приобретения абсолютно бесплатно. При покупке на эту сумму в магазинах «М5 Молл» выдаются специальные «упаковочные» купоны. Также их можно получить, предъявив чек на покупку, и у администраторов стойки информации торгового центра. За 1 купон бесплатно упакуют 1 товар, указанный в чеке. Важно, чтобы сам подарок был с твердыми краями или в твердой коробке. А вот праздничное настроение придадут подарку декораторы «М5 Молл», упаковав его в фирменную подарочную бумагу с логотипом любимого ТРЦ.

Площадка «Новогодняя упаковка подарков» будет работать на специальной промо-стойке около стола информации «М5 Молл». Время работы площадки с 11.00 до 19.00. 31 декабря площадка работает до 17.00.