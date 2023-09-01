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В ТРЦ «М5 Молл» открылся самый большой в регионе магазин «Котофей»

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В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылся магазин «Котофей», в котором представлен самый большой ассортимент торговой марки в регионе.

Ассортимент магазина – это большая линейка обуви из натуральных и гипоаллергенных материалов, верхняя одежда, термо- и нижнее белье, колготки и носки, шапочки и шарфы, сумки, рюкзаки и широкий выбор аксессуаров.

Для тепла зимой продавец предлагает валенки из натурального войлока, размерный ряд которых рассчитан и на детей, и на взрослых.

Магазин «Котофей» расположен в ТРЦ «М5 Молл» рядом с магазином «LC Waikiki», вход №3, время работы с 10:00 до 22:00.

«Котофей» — бренд с 87-летней историей и одна из известнейших обувных марок, выпускаемых в России. На сегодняшний день в России и странах СНГ работает более 200 бренда.

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