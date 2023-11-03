В ТРЦ «М5 Молл» начался «Детский ноябрь»

ТРЦ «М5 Молл» объявляет об открытии «Детского ноября» – серии ярких и нескучных мероприятий. Холодные и серые выходные смогут стать незабываемыми, теплыми и волшебными, если они детские и проходят в ТРЦ «М5 Молл».

Традиционные детские субботы – единственные в городе бесплатные двухчасовые программы для маленьких гостей.

4 ноября – сказочная история для настоящих сладкоежек с шумным «шарахбарах шоу», шоколадным мастер-классом, сладкой ватой и невероятными приключениями от самого известного ценителя сладостей – Вилли Вонка. Начало в 14:30. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 6+.

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Дети подготовят сказочную лавку к долгожданным новогодним праздникам, напишут письма Дедушке, увидят зимний мороз и повеселятся от души на бумажной дискотеке вместе с главным зимним волшебником. Начало в 14:30. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 6+.

Также ярким и запоминающимся станет посещение всей семьей циркового «Шоу Муратова». Свой волшебный шатер цирк-шапито раскинет уже в предстоящую субботу, 4 ноября. В двухчасовой программе зрителей ждут выступления воздушных гимнастов, эквилибристов, уникальные номера с жонглированием бильярдными шарами и трансформацией костюмов, собачки на скейтах и много других ярких цирковых номеров. Цирковое шоу заслуженного артиста Северной Осетии Сергея Муратова можно посетить с 4 по 19 ноября. Представления будут проходить по выходным дням. Вход платный. Стоимость билетов от 700 рублей. При покупке двух билетов третий на место рядом – бесплатно. Для детей до 4-ех лет вход свободный (при наличии подтверждающих документов, без предоставления отдельного места). Расписание представлений по ссылке. Шатер цирка расположится на парковке «М5 Молл» у входа № 6.

26 ноября – День матери в «М5 Молл». Единственная в городе праздничная программа с бесплатной профессиональной фотосессией для любимых мам с детьми обязательно станет трогательной семейной историей. Для этого праздника ТРЦ уже готовит букеты цветов и фотозону со студийным светом, мейкапом и работой профессионального фотографа. В рамках праздника для гостей выступят юные вокалисты нашумевшего проекта «М5 Молл» «Голос Детства» с песнями про маму. А самые маленькие гости на творческих занятиях подготовят своим мамам милые подарки. Праздничная программа начнется в 14:00. Вход свободный.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Telegram, на сайте и в мобильном приложении.

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