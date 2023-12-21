Четверг, 21 декабря, 2023
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В травмпункте горбольницы №11 Рязани установили новый рентген

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Фото: минздрав Рязанской области
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В городской клинической больнице №11 установили новый рентген. Он будет работать в травмпункте.

Диагностический цифровой комплекс предназначен для исследования костей и суставов, легких, придаточных пазух носа, а также для выполнения обзорных снимков мочевой системы. 

Отличительной особенностью нового аппарата является то, что он позволяет делать снимки сидя, лежа и стоя. Пропускная способность рентгена – 70 пациентов в сутки, мощность – до 140 снимков в сутки.

Пока что оборудование не введено в эксплуатацию, сообщает минздрав Рязанской области.

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