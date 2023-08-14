В Торговом городке в Рязани открылся новый территориальный отдел МФЦ

В понедельник, 14 августа, в Торговом городке в Рязани для удобства горожан, которые живут в Советском районе, микрорайоне Дашково-Песочня, а также посетителей автовокзала «Приокский», открылся новый территориальный отдел МФЦ. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Получить услуги можно в понедельник-субботу с 9.00 до 20.00, а затем и ежедневно с 9.00 до 21.00. Новый офис — это 406 услуг, 10 окон обслуживания заявителей, а также 2 окна в секторе пользовательского сопровождения для получения услуг в электронном виде при консультационной поддержке сотрудников МФЦ.

Каждый посетитель может воспользоваться удобными сервисами, среди которых предварительная запись, проверка статуса дела через сайт МФЦ и чат-бот в Telegram, голосовой помощник Надежда, отвечающий на вопросы, касающиеся услуг МФЦ.