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В Торговом городке в Рязани открылся новый территориальный отдел МФЦ

7info

В понедельник, 14 августа, в Торговом городке в Рязани для удобства горожан, которые живут в Советском районе, микрорайоне Дашково-Песочня, а также посетителей автовокзала «Приокский», открылся новый территориальный отдел МФЦ. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Получить услуги можно в понедельник-субботу с 9.00 до 20.00, а затем и ежедневно с 9.00 до 21.00. Новый офис — это 406 услуг, 10 окон обслуживания заявителей, а также 2 окна в секторе пользовательского сопровождения для получения услуг в электронном виде при консультационной поддержке сотрудников МФЦ.

Каждый посетитель может воспользоваться удобными сервисами, среди которых предварительная запись, проверка статуса дела через сайт МФЦ и чат-бот в Telegram, голосовой помощник Надежда, отвечающий на вопросы, касающиеся услуг МФЦ.

— Продолжаем совершенствовать работу многофункциональных центров в регионе, чтобы гражданам было комфортно взаимодействовать с государством. Расширяем спектр услуг — в этом году введем еще 40 новых, предоставляем возможность получать все больше услуг в электронном виде. По итогам прошлого года и первого квартала текущего года наша область вошла в топ-6 регионов, где достигнуты все нормативы по доступности и высокому качеству предоставления услуг и информированию населения. При поддержке федерального центра в рамках пилотного проекта у нас работает центр оптимизации услуг МФЦ. Результаты его деятельности напрямую влияют на принятие новых норм и разработку дополнительных сервисов.
Уверена, новый офис в Торговом городке — достопримечательном месте, которое после реконструкции станет точкой притяжения для горожан, будет востребованным и популярным, — написала Швакова.

В Торговом городке в Рязани открылся новый территориальный отдел МФЦ
В Торговом городке в Рязани открылся новый территориальный отдел МФЦ
В Торговом городке в Рязани открылся новый территориальный отдел МФЦ

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