В Торговом городке Рязани откроются три новых павильона

В ноябре и декабре в рязанском Торговом городке откроются еще два павильона.
В них разместятся Центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций», чайная и музей чая и филиал «Музея истории молодежного движения».
В настоящее время в Торговом городке работают уже пять павильонов. До конца 2024 там завершат восстановительные работы и откроют все локации – их будет 20.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что в каждом восстановленном павильоне будут свои активности и направление работы.