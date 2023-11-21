Вторник, 21 ноября, 2023
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В Торговом городке Рязани откроются три новых павильона

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Скриншот из видео в официальной группе проекта ВКонтакте

В ноябре и декабре в рязанском Торговом городке откроются еще два павильона.

В них разместятся Центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций», чайная и музей чая и филиал «Музея истории молодежного движения».

В настоящее время в Торговом городке работают уже пять павильонов. До конца 2024 там завершат восстановительные работы и откроют все локации – их будет 20.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что в каждом восстановленном павильоне будут свои активности и направление работы.

В целом получается хорошее, позитивное, очень интересное и красивое место для жителей города и для наших гостей, где приятно находиться. Таких локаций у нас в Рязани должно становиться как можно больше,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства.

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