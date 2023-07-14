Пятница, 14 июля, 2023
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В Торговом городке открылся фестиваль архитектуры и фотографии «Лицо города Р.»

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Фестиваль архитектуры и фотографии пройдет 14 и 15 июля в Торговом городке, передает сайт областного правительства.

В пятницу рязанцев приглашают посетить лекторий на тему: «Говорит Рязань: история, архитектура, фотография», а также творческий мастер-класс и концерт кавер-группы «HotStuff». Кроме этого, на фестивале будут другие мероприятия и детская анимация. 

В субботу для посетителей Торгового городка пройдет мастер-класс по аргентинскому танго, лекции «Рязанские усадьбы: история и современность» и «Евгений Каширин: вклад в городскую фотографию». Перед рязанцами и гостями региона выступят творческие коллективы и исполнители. 

На протяжении всего фестиваля к посещению будет доступна выставка «Лицо города Р.», на которой представлены снимки памятников истории и архитектуры города.

Время работы фестиваля – с 18:00 до 22:00.

Возрастное ограничение 12 +.

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