Понедельник, 6 ноября, 2023
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В Торговом городке открылось кафе

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В Торговом городке начало работать кафе «Городок». Расположилось оно в павильоне «Рязань — селу», сообщил в своём telegram-канале зампред регионального правительства Артём Никитин.

Никитин рассказывает: в пятидесятые годы прошлого века там прославлялся передовой опыт промышленных предприятий, шефствующих над предприятиями сельскохозяйственными. Сейчас вместо стендов с показателями урожайности, приёмами прогрессивного использования машин и электричества и имён передовиков колхозов и совхозов гербы всех районов и городов региона, барельефы павильонов, полки с книгами.

В Торговом городке открылось кафе
В Торговом городке открылось кафе
В Торговом городке открылось кафе

Сообщается, что в новом кафе делают акцент на мясных блюдах. Готовить будут из локальных продуктов. Также у «Городка» будет своя пекарня, там можно брать кофе на вынос.

— Торговый городок продолжает обновляться, готовимся к открытию павильона, посвящённого местным народным художественным промыслам, — сказал Никитин.

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