На главнуюНовости Рязани 26.07.2023 16:06 В тоннеле на Московском шоссе автовоз зацепил путепровод автомобилем 7info 2 Фото: группа «Рязань Online» ВКонтакте Видео с происшествием опубликовали в сообществе «Рязань Online» ВКонтакте. На кадрах видно, как автовоз, проезжая пот путепроводом, зацепил одной из машин бетонную конструкцию. Новости партнёров Читайте также На двух улицах Рязани 27 июля отключат холодную воду Глава следственного комитета РФ потребовал доклад по факту смерти рязанской школьницы На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП В Александро-Невском районе отремонтировали более 3 километров дороги Разделительное ограждение на Московском шоссе украсили цветочными композициями В Рязанской области составили рейтинг управляющих компаний На внедрение туристического кода в Рязани потратят почти 210 миллионов рублей В Рязанской области пройдут праздничные мероприятия в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова Лента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика На двух улицах Рязани 27 июля отключат холодную воду На улицах Лермонтова и Фирсова с 27 по 28 июля отключат холодную воду. Глава следственного комитета РФ потребовал доклад по факту смерти рязанской школьницы Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти школьницы от «собачьего кайфа» в Рязани. На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП В среду, 26 июля, около 15:00 на улице Вокзальной дом 11 в Рязани произошло ДТП с участием «ГАЗели». В Александро-Невском районе отремонтировали более 3 километров дороги В Александро-Невском районе отремонтировали участок региональной дороги протяженностью больше 3 километров. Разделительное ограждение на Московском шоссе украсили цветочными композициями В вазоны на разделительном ограждении Московского шоссе в Рязани высадили цветы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «Клиенты сами находят меня»: домашний кондитер о хобби, которое превратилось в работу Ольга Гайнутдинова с юности занимается приготовлением тортов и зефира. Сначала она создавала их для семейных праздников и радовала домашними сладостями троих детей. Но недавно решила превратить хобби в работу. Банк «Открытие»: половина россиян в последние два года стали реже использовать наличные При этом треть россиян по-прежнему активно использует наличные при оплате товаров и услуг, а вообще не пользуются лишь 7%. В Рязани выставили на продажу здание бывшего Станкозавода Административное здание площадью 10,5 тысяч квадратных метров продают за 180 миллионов рублей. «Открытие Авто»: в июне на покупку новых автомобилей россияне потратили рекордные за последний год 234 млрд рублей Свыше половины всех денег собрали «китайцы» Долгожительница из Касимова отметила 95-летие Более 30 лет Александра Михайловна проработала воспитателем в детском саду. Сергей Миронов: «Зарплаты депутатов должны быть приравнены к средним по стране» Это программное предложение справедливороссов поддерживается большинством граждан, указал руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. МЧС предупредило рязанцев о сильной жаре По прогнозам синоптиков, 26–28 июля на территории Рязанской области ожидается жара 30…34°С.