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Суббота, 26 февраля, 2022

В Томске мужчина выпал из маршрутки и умер из-за халатности водителя

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В Томске мужчина выпал из маршрутки и умер из-за халатности водителя

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Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего водителя «ПАЗ» в Томске, которого обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации ТС, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Инцидент произошел днем 21 февраля. По предварительной версии, автомобилист остановился на остановке по улице Сергея Лазо. Он не убедился в безопасности пассажира и поехал с открытой дверью.

В итоге из транспортного средства выпал 42-летний мужчина и оказался на проезжей части. Водитель не заметил этого и совершил наезд на него задними колесами автобуса

Потерпевшего экстренно доставили в больницу, где он вскоре скончался. Нарушителя отстранили от управления маршрутным автобусом.

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