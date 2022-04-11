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Понедельник, 11 апреля, 2022

В Томске 71-летняя пенсионерка отбилась от вооруженного рецидивиста

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В Томске 71-летняя пенсионерка отбилась от вооруженного рецидивиста

Александр Ильин

В Томске на улице Елизаровых 71-летняя пожилая женщина отбилась от вооружённого грабителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Подозреваемый напал на пенсионерку в вечернее время суток, поправил её землю и направил на неё похожий на предмет пистолет, потребовав деньги. 

Женщина начала кричать и выхватила из рук нападавшего опасный предмет. Вскоре злоумышленник скрылся. 

Через после инцидента в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении. Против него завели уголовное дело.

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