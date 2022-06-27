В Тюмени полиция ищет женщину, давшую ребёнку электронную сигарету

Процесс обучения ребёнка курению попал на видео очевидца, которое публикует Telegram канал URA.RU.

Молодая мать делает затяжку электронной сигаретой, выдыхает дым в лицо ребёнку в коляске, а затем даёт ему вейп. Рядом стоит более взрослая женщина, но она не пытается вмешаться в процесс.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили РИА Новости, что информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Она будет изучена, случившемуся дадут правовую оценку. Уточняется, что личность женщины пока не установили.