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Понедельник, 27 июня, 2022

В Тюмени полиция ищет женщину, давшую ребёнку электронную сигарету

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Татьяна Проводина

В Тюмени полиция ищет женщину, давшую ребёнку электронную сигарету

Hand фото создан(а) ArthurHidden - ru.freepik.com

Процесс обучения ребёнка курению попал на видео очевидца, которое публикует Telegram канал URA.RU.

Молодая мать делает затяжку электронной сигаретой, выдыхает дым в лицо ребёнку в коляске, а затем даёт ему вейп. Рядом стоит более взрослая женщина, но она не пытается вмешаться в процесс.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили РИА Новости, что информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Она будет изучена, случившемуся дадут правовую оценку. Уточняется, что личность женщины пока не установили.

Ura.ru
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