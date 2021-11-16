В тяжёлом состоянии 221 рязанец, госпитализированный с коронавирусом

На 19 часов 15 ноября в Рязанских больницах находятся 1225 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперативная группа регионального правительства.

В тяжелом состоянии 221 человек, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 84 пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, 920 человек — средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся COVID-19 рязанцы лечатся дома, госпитализация этим людям не требуется.

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