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Общество

В телеграм появились фейковые мониторинговые каналы

Анастасия Мериакри

В телеграм-каналах появилось большое количество ресурсов, пытающихся представить себя официальными. Используются ключевые слова «мониторинговый, радар, локатор и тд». На автарках размещаются изображения символов государственной власти в том или ином виде. Об этом сообщает телеграм-канал «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Известно, что организована массовая рассылка в крупные паблики и региональные СМИ с предложением подписаться на платной основе. Коммерческий интерес владельцев таких ресурсов — это самое безобидное, что может за этим скрываться. 

Напоминаем, что относиться к подобным каналам следует крайне осторожно! Не предоставляйте обратную связь. Пользуйтесь только официальными источниками информации. 

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