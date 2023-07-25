В текущем году в Рязанской области построят восемь базовых станций связи

В 2023 году в регионе построят восемь базовых станций связи. Об этом заявил губернатор Павел Малков в разговоре с журналистами после заседания облправительства.

По словам главы области, главная задача сейчас – обеспечить устойчивой связью основные дорожные магистрали и населенные пункты. В тех населенных пунктах, где есть проблемы, уже ведется работа по их решению, в том числе с помощью минцифры РФ.