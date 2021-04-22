В течение двух недель в костромских парках появятся туалеты. Соответствующее поручение дали на заседании городской думы.
Наа заседании по развитию парков в городе выяснилось, что для начала необходимо установить туалеты.
От туалетов открестились как «Дирекция парков», так и МКУ «Чистый город». Они отвечают за наполнение скверов и чистоту в них соответственно.
Выяснилось, что установкой туалетов должны были заняться в управлении ЖКХ. Там признали свою ответственность и заявили, что с объектами вышли некоторые проблемы. По их словам, совещания по покупке туалетов проводились. И даже планировалось провести торги, однако пандемия сорвала все планы.
Депутаты поручили в течении двух недель решить вопрос с туалетами в парках.