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В течение двух недель в костромских парках появятся туалеты. Соответствующее поручение дали на заседании городской думы.

Наа заседании по развитию парков в городе выяснилось, что для начала необходимо установить туалеты.

— О каких автоматах для мороженого или концертах может идти речь, если в парке на Чернигинской набережной нет простых туалетов. К тому же и подъездных путей нормальных нет, — подчеркнул Евгений Ступин.

От туалетов открестились как «Дирекция парков», так и МКУ «Чистый город». Они отвечают за наполнение скверов и чистоту в них соответственно.

Выяснилось, что установкой туалетов должны были заняться в управлении ЖКХ. Там признали свою ответственность и заявили, что с объектами вышли некоторые проблемы. По их словам, совещания по покупке туалетов проводились. И даже планировалось провести торги, однако пандемия сорвала все планы.

Депутаты поручили в течении двух недель решить вопрос с туалетами в парках.