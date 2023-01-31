В течение 2 лет в Рязанском регионе капитально отремонтируют 28 объектов коммунальной инфраструктуры

В Рязанской области в 2023-24 годах запланирован капитальный ремонт 28 объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию 30 января одобрил программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Рязанской области. Речь идёт об обновлении 21 объекта теплоснабжения, 6 — водоотведения и 1 — водоснабжения.

Регион получит на капремонт этих объектов 877 млн рублей.

Павел Малков: «Важно системно решать проблему изношенности сетей, свести аварийные ситуации к минимуму и сократить сроки устранения аварий. Жители должны быть обеспечены водой и теплом»