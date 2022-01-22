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Суббота, 22 января, 2022
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В ТЦ «Пассаж» под Саратовом подростки поставили сверстника на колени и заставили целовать им кроссовки

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / instagram.com/rodotpor_balashov/

В балашовском ТЦ «Пассаж» Саратовской области подростки заставили сверстника встать на колени и целовать им кроссовки. Видео разместили в Instagram-аккаунте местной общественной организации «Родительский отпор».

Инцидент случился 20 января. На кадрах видно, как молодые люди окружили подростка и заставили его извиниться за «гнилой базар», затем — целовать обувь одному из парней. 

По факту случившегося региональный следственный комитет организовал доследственный проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 22 января.

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Установлено, что группа подростков оскорбляла и проявляла агрессию в отношении несовершеннолетнего, снимая происходящее на мобильный телефон.  

«Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

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