В ТЦ «Пассаж» под Саратовом подростки поставили сверстника на колени и заставили целовать им кроссовки

В балашовском ТЦ «Пассаж» Саратовской области подростки заставили сверстника встать на колени и целовать им кроссовки. Видео разместили в Instagram-аккаунте местной общественной организации «Родительский отпор».

Инцидент случился 20 января. На кадрах видно, как молодые люди окружили подростка и заставили его извиниться за «гнилой базар», затем — целовать обувь одному из парней.

По факту случившегося региональный следственный комитет организовал доследственный проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 22 января.

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Установлено, что группа подростков оскорбляла и проявляла агрессию в отношении несовершеннолетнего, снимая происходящее на мобильный телефон.