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Пятница, 4 февраля, 2022

В ТЦ «Барс на Московском» началась реконструкция

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В ТЦ «Барс на Московском» началась реконструкция

7info
Фото: vk.com/bars_rzn
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В рязанском торговом центре «Барс на Московском» началась реконструкция. Об этом сообщает официальная страница ТЦ ВКонтакте.

— С 1 февраля 2022 года 1 этаж нашего торгового центра закрыт на реконструкцию, — говорится в сообщении.

На 1 этаже в прежнем режиме продолжают работать: магазин «ОхотАктив», отделение «Промсвязьбанк», ломбард «Малахитовая шкатулка», кофейня «Coffee Hall», фотосалон «Мистер Фоткин», ремонт обуви, ремонт часов, изготовление ключей.

Переехали на 2й этаж: Daniel’s Crystal, Eyfel, Варвара, Bijou, Яндекс.Маркет, Cleanelly, Золотое кольцо, Павлопосадские платки.

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На цокольный этаж переехали: Русская кожа, Радиомаркет.

Магазин «Модники» переехал на новое место (справа от входа «Дочки-Сыночки»).

Магазин «Львенок» теперь находится рядом с магазином «Pin Code».

Посещение магазина «ОхотАктив», отделения «Промсвязьбанк», фотосалона «Мистер Фоткин» и ломбарда «Малахитовая шкатулка» возможно только через центральный вход и вход со стороны Михайловского шоссе.

Супермаркет «Барс», 2 и 3 этаж торгового центра работают в обычном режиме.

Вход в торговый центр осуществляется со стороны супермаркета и через центральный вход (по эскалатору на 2 этаж).

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