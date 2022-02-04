В ТЦ «Барс на Московском» началась реконструкция

В рязанском торговом центре «Барс на Московском» началась реконструкция. Об этом сообщает официальная страница ТЦ ВКонтакте.
На 1 этаже в прежнем режиме продолжают работать: магазин «ОхотАктив», отделение «Промсвязьбанк», ломбард «Малахитовая шкатулка», кофейня «Coffee Hall», фотосалон «Мистер Фоткин», ремонт обуви, ремонт часов, изготовление ключей.
Переехали на 2й этаж: Daniel’s Crystal, Eyfel, Варвара, Bijou, Яндекс.Маркет, Cleanelly, Золотое кольцо, Павлопосадские платки.
На цокольный этаж переехали: Русская кожа, Радиомаркет.
Магазин «Модники» переехал на новое место (справа от входа «Дочки-Сыночки»).
Магазин «Львенок» теперь находится рядом с магазином «Pin Code».
Посещение магазина «ОхотАктив», отделения «Промсвязьбанк», фотосалона «Мистер Фоткин» и ломбарда «Малахитовая шкатулка» возможно только через центральный вход и вход со стороны Михайловского шоссе.
Супермаркет «Барс», 2 и 3 этаж торгового центра работают в обычном режиме.
Вход в торговый центр осуществляется со стороны супермаркета и через центральный вход (по эскалатору на 2 этаж).