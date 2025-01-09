В Татарстане временно ограничили движение по автодороге М-5 «Урал» из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участке автодороги М-5 «Урал», проходящей по территории Татарстана, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Ограничения действуют с 10:00 (МСК) и сохранятся до улучшения погодной ситуации.

Госавтоинспекция Татарстана и министерство транспорта и дорожного хозяйства призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния до нормализации обстановки.

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В случае нештатных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по следующим телефонам:

Госавтоинспекция МВД по РТ: 8 (843) 533-38-88

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: 8 (843) 291-91-91.