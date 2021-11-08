В Татарстане пьяный мужчина зарезал соседа из-за неприготовленного шашлыка

В Республике Татарстан 31-летний местный житель подозревается в убийстве 25-летнего соседа. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Как выяснили правоохранители, 4 ноября мужчины устроили застолье в загородном доме, где решили приготовить шашлык. В один момент потерпевший отлучился по делам, а когда вернулся, то обнаружил, что мясо ещё не пожарено.

На этой почве между соседями вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил мужчину ножом в грудь. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

В СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Уточняется, что причастность к совершению преступления подозреваемый признал