В Татарстане мужчина похитил свою бывшую и издевался над ней в запертой квартире

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который обвиняется в похищении бывшей 30-летней возлюбленной, пишет Indie News.

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Инцидент произошел в полночь 23 января в Мамадыше. По версии следствия, злоумышленник ехал по улице Чапаева за рулем иномарки SsangYong. Он обратил внимание, что 30-летняя женщина проводит время в компании незнакомца.

Мужчина вышел из себя, насильно посадил жертву в свой автомобиль, после чего увез ее увез в поселок «Совхоз Мамадышский» в квартиру своей подруги.

Там экс-бойфренд несколько часов избивал девушку. В дальнейшем они помирились, и он отпустил женщину. Однако затем она обратилась в больницу. В феврале в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.