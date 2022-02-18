0.9 C
Рязань
Пятница, 18 февраля, 2022

В Татарстане мужчина похитил свою бывшую и издевался над ней в запертой квартире

spot_img
На главнуюНовости мира

В Татарстане мужчина похитил свою бывшую и издевался над ней в запертой квартире

powder

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который обвиняется в похищении бывшей 30-летней возлюбленной, пишет Indie News.

- Реклама -

Инцидент произошел в полночь 23 января в Мамадыше. По версии следствия, злоумышленник ехал по улице Чапаева за рулем иномарки SsangYong. Он обратил внимание, что 30-летняя женщина проводит время в компании незнакомца.

Мужчина вышел из себя, насильно посадил жертву в свой автомобиль, после чего увез ее увез в поселок «Совхоз Мамадышский» в квартиру своей подруги.

Там экс-бойфренд несколько часов избивал девушку. В дальнейшем они помирились, и он отпустил женщину. Однако затем она обратилась в больницу. В феврале в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Калининграде парень торговал своей подругой на сайте интим-услуг
Комментарии для сайта Cackle
spot_img