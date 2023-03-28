В тарифы на ЖКУ предложили включить установку счетчиков

В тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг планируется включить расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла. Вопрос проработал Минстрой, следует из письма ведомства в правительство РФ. С копией документа ознакомились «Известия».

Министерство строительства и ЖКХ предоставило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подтвердил «Известиям» источник в аппарате правительства.

«Вопрос внедрения «умных» приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий», добавил собеседник редакции.

Обязанность установке приборов Минстрой предлагает возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), в случае, если они являются исполнителем услуги.

В этих целях необходимо «закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета», говорится в письме ведомства.

По оценке директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, расценки на оплату ЖКХ не должны вырасти значительно, благодаря постепенному, а одномоментному переходу. При этом граждане смогут экономить, например, минимум 10% на холодной и горячей воде, добавила специалист.

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Водные данные: в тарифы ЖКХ включат установку умных счетчиков