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Общество

В T2 рассказали, на что променять домашний чилл со смартфоном

Алексей Самохин

Лето проносится невероятно быстро — еще чуть-чуть, и пора включать ту самую песню про 3 сентября. Дабы не жалеть об упущенных жарких днях, предлагаем провести август на полную катушку — с развлечениями и прогулками. Составили подборку с лучшими идеями для отдыха и рассказали о «пасхалках»: как порадовать себя, меняя минуты и гигабайты мобильного оператора T2 на летние подарки.

7 лучших идей для незабываемого августа

  1. От души наесться арбузами и дынями. Тем более, что сейчас — самый сезон для этих сладких даров лета.
  2. Устроить субботний завтрак с тортом из мороженого. И заодно вспомнить, как сколько эмоций вызывали такие угощения в детстве. Кстати, для клиентов T2 есть профит — в приложении оператора можно обменять минуты или гигабайты на 40%-ную скидку на доставку замороженных продуктов из популярной торговой сети.
  3. Побывать на пляже. Какое лето без загара и заплыва! А еще поиграйте в волейбол с другими отдыхающими, купите вареную кукурузу и ощутите тот самый вайб счастья, который бывает только на курорте.
  4. Сходить на экскурсию. Во-первых, вы сможете узнать о родном городе что-то новое, а во-вторых, посмотрите на него под другим углом, глазами туристов. 10%-ная скидка на билет уже ждет вас в приложении T2.
  5. Устроить фотопрогулку по вечерним улицам, а получившиеся карточки — прикрепить магнитом на холодильник. Кадры с закатом будут навевать теплые воспоминания. И здесь пригодятся накопленные гигабайты и минуты — за промокод из приложения T2 можно бесплатно распечатать 25 снимков.
  6. Украсить дом летними цветами. Купите у бабушек букет из дачных цветов или — если хочется вдохнуть аромат садовых роз прямо сейчас, закажите доставку. Вы угадали, с этим тоже выручит T2 — в обмен на минуты и гигабайты можно получить скидку в 1400 рублей на самую красивую композицию.
  7. Обновить гардероб. Как в школе, когда в августе вы с родителями ходили выбирать платья, брюки и кроссовки. Специальные скидки на лучших маркетплейсах, а также в магазинах одежды, косметики и парфюмерии — доступны за минуты и гигабайты.

Хоть август и «макушка лета», за эти дни можно успеть многое, чтобы затем с чувством выполненного долга встретить осень.

А оператор T2, который регулярно добавляет новые предложения в раздел с обменом минут и гигабайтов на подарки, поможет испытать самые классные эмоции — со смартфоном в руках или без него.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2Vtzqx2SbMj

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