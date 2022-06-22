В Свердловской области участковый и его друг изнасиловали 12-летнюю девочку

В Первоуральске отдадут под суд 34-летнего бывшего участкового, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, пишет КП.

Инцидент произошел 25 сентября прошлого года. По версии следствия, злоумышленник и его ранее судимый приятель заманили школьницу в квартиру. Там сообщники надругались над ребенком.

Полицейским удалось задержать подонков по горячим следам. Их отправили в СИЗО. Участкового сразу же уволили из правоохранительных органов.

Также подельник экс-полицейского понесет наказание за угрозу убийством. Сразу шесть руководителей были наказаны за упущения в работе с личным составом.