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Среда, 22 июня, 2022

В Свердловской области участковый и его друг изнасиловали 12-летнюю девочку

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В Свердловской области участковый и его друг изнасиловали 12-летнюю девочку

В Первоуральске отдадут под суд 34-летнего бывшего участкового, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, пишет КП.

Инцидент произошел 25 сентября прошлого года. По версии следствия, злоумышленник и его ранее судимый приятель заманили школьницу в квартиру. Там сообщники надругались над ребенком.

Полицейским удалось задержать подонков по горячим следам. Их отправили в СИЗО. Участкового сразу же уволили из правоохранительных органов.

Также подельник экс-полицейского понесет наказание за угрозу убийством. Сразу шесть руководителей были наказаны за упущения в работе с личным составом.

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