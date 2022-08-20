В Свердловской области сын депутата поливал горожан грязью и угрожал им

Сын депутата Дмитрия Александрина из города Асбеста поливал горожан грязью и угрожал им, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель рассказал, что конфликт между 21-летним парнем и участниками Автоклуба АГО произошел на проезжей части.

«Садись в свое ведро и (вали. – Прим. Ред.) отсюда!» – цитирует парня горожанин.

Уточняется, что сын депутата разговаривал с местными жителями по-хамски и аргументировал это тем, что «общается с грязью так, как хочет». Также парень пригрозил, чтобы оппоненты больше не попадались ему на глаза.