В Свердловской области нашли убитой 31-летнюю сотрудницу полиции

29 апреля возле посёлка Первомайский Свердловской области обнаружили убитой 31-летнюю сотрудницу полиции, сообщает портал E1.RU.
Девушка погибла не при исполнении должностных обязанностей, так как находилась в декретном отпуске.
Тело сотрудницы полиции с признаками насильственной смерти нашли на берегу водоёма, куда она поехала рыбачить.
Правоохранители рассматривают версию, что преступление может носить бытовой характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).