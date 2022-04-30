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Суббота, 30 апреля, 2022

В Свердловской области нашли убитой 31-летнюю сотрудницу полиции

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В Свердловской области нашли убитой 31-летнюю сотрудницу полиции

Александр Ильин

29 апреля возле посёлка Первомайский Свердловской области обнаружили убитой 31-летнюю сотрудницу полиции, сообщает портал E1.RU.

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Девушка погибла не при исполнении должностных обязанностей, так как находилась в декретном отпуске. 

Тело сотрудницы полиции с признаками насильственной смерти нашли на берегу водоёма, куда она поехала рыбачить. 

Правоохранители рассматривают версию, что преступление может носить бытовой характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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