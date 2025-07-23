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Новости России

В Свердловской области на «трассе смерти» погиб сын цыганского барона

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Image by Alina Kuptsova from Pixabay

На 103-м километре Серовского тракта в Свердловской области в ДТП погиб сын цыганского барона, пишет E1.RU со ссылкой на его знакомого.

По его словам, во вторник 38-летний мужчина ехал на Kia K5 из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Водитель превысил скорость на мокрой дороге и потерял контроль над машиной. В итоге она вылетела в кювет и врезалась в дерево.

«У него были зимние шины, быстро ехал по трассе, занесло, въехал в дерево — и все. Куда-то спешил, там никто не виноват, никто ему не мог помочь», — пояснил знакомый.

Пострадавший погиб на месте, за 19 лет вождения его 276 раз привлекали к административной ответственности. Погибшего похоронят в четверг в Нижнем Тагиле.

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