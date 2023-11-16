В Ивановке Свердловской области местный житель жестоко убил собаку на глазах у прохожих, в том числе ребенка, пишет E1.RU.

На опубликованных кадрах можно увидеть мертвое животное, похожее на лайку или хаски.

Очевидцы потребовали возбудить уголовное дело, но получили отказ, поскольку сам мужчина отрицает, что стрелял. Охотник считает, что заявление на него написали односельчане, с которыми он в ссоре.

Как отметили свидетели, стрелок убил собаку, которая утащила курицу с его участка. При этом факт жестокого обращения с животным в целях причинения ему гибели в присутствии малолетнего не нашел подтверждения.