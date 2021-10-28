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Четверг, 28 октября, 2021
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В Свердловской области мать зарезала 8-летнюю дочь

Александр Ильин

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В деревне Уфа-Шигири в Свердловской области 34-летняя женщина подозревается в убийстве своей 8-летней дочери. Об этом сообщает портал «E1.RU» со ссылкой на собственный источник. 

По данным издания, подозревая зарезала девочку из-за того, что та капризничала и не хотела спать. В настоящий момент она находится в психиатрической больнице на обследовании. 

Как уточняют в правоохранительных органах, женщина сначала не признавала вину в убийстве и утверждала, что в преступлении виноват неизвестный «мужчина с бородой», однако в ходе допроса её разоблачили. 

Факт трагедии подтвердили в администрации деревни, заявив, что семья погибшей была благополучной. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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