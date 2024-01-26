В Свердловской области кондуктор выбросила в снег «зловонную» женщину

В Полевском Свердловской области кондуктор выбросила из салона женщину в снег, пишет «Подъем».

Инцидент произошел на маршруте №107. Как отметила глава компании-перевозчика Асма Шахмина, водитель не мог вывести пассажирку, а другие люди отказались помочь. По ее словам, женщина была пьяная.

При этом собеседница издания предположила, что пассажирка «описалась или обкакалась».

«Когда автобус приехал на конечную, кондуктор попросила жителей помочь женщине выйти, но когда к ней подошли, очень такой зловонный запах был», – отметила Шахмина.

Она заверила, что с пассажиркой все в порядке, она, вероятно, отправилась на свидание, а с кондуктором «провели беседу». Полиция проводит проверку.