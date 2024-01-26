В Свердловской области кондуктор выбросила в снег «зловонную» женщину

В Полевском Свердловской области кондуктор выбросила из салона женщину в снег, пишет «Подъем».
Инцидент произошел на маршруте №107. Как отметила глава компании-перевозчика Асма Шахмина, водитель не мог вывести пассажирку, а другие люди отказались помочь. По ее словам, женщина была пьяная.
При этом собеседница издания предположила, что пассажирка «описалась или обкакалась».
Она заверила, что с пассажиркой все в порядке, она, вероятно, отправилась на свидание, а с кондуктором «провели беседу». Полиция проводит проверку.